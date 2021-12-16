Автоэксперт раскрыл марки самых привлекательных подержанных автомобилей

Автомобильный эксперт Сергей Зиновьев рассказал, какие из подержанных автомобилей являются самыми надежными и привлекательными по цене и качеству. Одной из таких машин он назвал Volkswagen Polo. Об этом написала «Экономика сегодня».

По словам автоэксперта, цена этого автомобиля полностью соответствует его качеству. Помимо Volkswagen Polo, Зиновьев упомянул Skoda Octavia второго поколения.

Если оба варианта покупатели не рассматривают, а имеют бюджет в размере 500 тысяч, автоэксперт советует смотреть на автомобили с пробегом менее 200-250 тысяч километров. По его словам, варианты большим пробегом не прослужат долго, поскольку давно исчерпали свой ресурс.