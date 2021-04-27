Автоэксперт раскритиковал увеличение штрафов за пьяную езду

Предложенное правительством увеличение штрафов за пьяную езду до 300-500 тысяч рублей не приведет к уменьшению числа ДТП. Зато некоторые россияне могут оказаться в денежной кабале. Предложенные суммы не соотносятся с зарплатой большинства населения России. Такое мнение в беседе с «360» высказал автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов.

«Мне кажется, это уже перебор. Потому что если обратимся к ценообразованию и посмотрим, какая зарплата в большей части России, то поймем, что 300-500 тысяч — это человеку, который получает 30 тысяч, работать год, не есть и не пить, чтобы выплатить этот штраф», — сказал Славнов.

По его словам, менталитет у россиян такой, что они не будут думать о штрафах, когда будут выпивать. Люди так устроены, что в первую очередь будут думать, что в это раз пронесет.

«Пьяный человек не отдает отчет своим действиям, не отдает отчет последствиям. Он думает, что он быстренько доедет до магазина», — добавил эксперт.

По его мнению, решить проблему пьяного вождения можно только повышением культуры вождения. Ее надо прививать в автошколах.

Собеседник «360» отметил, что для нетрезвых водителей палочкой-выручалочкой часто бывает такси. Но эта услуга хорошо развита в городах-миллионниках, в остальных населенных пунктах дело с этим обстоит хуже.

«Вгонять их (большинство россиян — прим. ред.) в такую денежную кабалу я считаю неправильным», — резюмировал Славнов.

Ранее правительство РФ предложило ужесточить наказание за систематическое вождение в нетрезвом виде. Штрафы могут увеличить с 100-300 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей. За повторное нарушение ППД максимальный срок лишения свободы могут повысить с двух лет до трех. Законопроект уже получил положительное заключение правового управления Государственной думы.