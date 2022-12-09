09 декабря 2022, 22:52
Автоэксперт Ракитский рассказал о дефиците машин в каршеринге
Автоэксперт Михаил Ракитский рассказал, что в России наблюдается дефицит автомобилей каршеринга. У. этого есть две основные причины, сообщило издание Neva.Today.
Во-первых, некоторые модели машин в Россию больше не поставляют в принципе. Например, популярные для каршеринга Nissan Qashqai и Kia.
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«Каршеринговые авто, которые были с пробегом, столкнулись с дефицитом запчастей. Поэтому их и стало меньше на дорогах», — отметил Ракитский.
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Он заключил, что в дальнейшем дефицит может быть восполнен автомобилями китайских марок.
Машины
Каршеринг
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