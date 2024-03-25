Транспорт 25 марта 2024, 10:27 Автоэксперт Ракитин посоветовал водителям обратить внимание на китайские шины

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Главный редактор сетевого автомобильного издания Quto.ru Максим Ракитин в беседе с радиостанцией Sputnik посоветовал автомобилистам обратить внимание на китайские шины.

По словам эксперта, на российском рынке представлены шины китайского производства в большом изобилии. Некоторые из них имеют очень хорошее качество.

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«Среди китайских шин есть очень хорошие, которые производятся на заводах, работающих совместно с известными брендами. Просто они по-другому называются», — отметил Ракитин.

Автоэксперт призвал перед покупкой шин почитать отзывы, спросить совета у продавцов или поговорить со знакомым шиномонтажником.