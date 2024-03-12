Транспорт 12 марта 2024, 10:56 Автоэксперт Ракитин посоветовал сравнить расходы на содержание собственного авто и использование каршеринга

Читать 360tv в

Содержание собственного автомобиля в последнее время обходится все дороже, и людям, которые передвигаются в основном на короткие дистанции, стоит присмотреться к каршерингу. Об этом радио Sputnik рассказал главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.

Он посоветовал оценить расходы на содержание личной машины. Учесть траты на ТО, ежегодный налог, стоимость бензина, страховок и парковок. А потом сравнить получившуюся сумму с тем, во сколько обходится каршеринг.

Реклама

«Если получилось так, что даже при самой высокой стоимости [каршеринга] за минуту или при высоком фиксе (фиксированная стоимость поездки, — прим. ред.) у вас на круг получается дешевле, тогда, конечно, можно использовать каршеринг», — отметил Ракитин.

Он добавил, что каршеринг подходит для тех, кому не нужно постоянно передвигаться на машине и кого нет большой семьи. Для для дачников или людей, которые ездят на большие расстояния, содержание собственного авто все еще остается более выгодным.

Авторы: