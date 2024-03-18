Транспорт 18 марта 2024, 13:52 Автоэксперт Ракитин посоветовал проверить состояние колодок и уровень масла в машине после зимы

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Автоэксперт Максим Ракитин рассказал, как подготовить машину к весне. После зимнего периода важно проверить состояние колодок и масла, отметил специалист в беседе с Lenta.ru.

Если автомобилем долго не пользовались, стоит убедиться в исправности шланговых труб и других деталей, находящихся под капотом. В данной ситуации большое значение имеет мнение профессионала, отметил Ракитин.

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Он также посоветовал обратить внимание на салон машины. Из-за снега и сырости там могла образоваться плесень, добавил сайт «Мир 24».