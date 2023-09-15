Транспорт 15 сентября 2023, 11:16 Автоэксперт Ракитин порекомендовал водителям не мыть машину под прямыми солнечными лучами

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Не стоит мыть машину под прямыми солнечными лучами, чтобы они не прожгли лакокрасочное покрытие и не нанесли определенный ущерб. Об этом радиостанции Sputnik сообщил главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.

Автоэксперт отметил, что также не стоит прибегать к мойке автомобиля составами, предназначенными для других целей, например, для смывания жира с посуды.

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«Не зря химическая промышленность, в том числе российская, выпускает специальные составы для мытья автомобилей», — добавил Ракитин.