Транспорт 29 мая 2023, 12:52 Автоэксперт Ракитин дал советы россиянам, как сэкономить на бензине Автоэксперт Ракитин: сэкономить бензин можно, если придерживаться определенной скорости

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Главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин в разговоре с радиостанцией Sputnik дал советы россиянам, как сэкономить бензин. По его словам, уменьшить расход бензина можно, если двигаться по трассе со скоростью от 90 до 110 километров в час.

Автоэксперт подчеркнул, что при вождении в стиле «газ в палас» сэкономить бензин не получится.

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«Скорость ниже увеличивает расход топлива, скорость выше — кратно увеличивает расход топлива. Как ни странно, дорожные знаки на наших трассах подсказывают водителю, с какой скоростью нужно ехать, чтобы экономно тратить бензин», — отметил Ракитин.