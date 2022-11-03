Автоэксперт Ракитин дал советы автомобилистам, где проходить техобслуживание | 360°

Транспорт 03 ноября 2022, 11:38 Автоэксперт Ракитин дал советы автомобилистам, где проходить техобслуживание Автоэксперт Ракитин: дилеры ушедших марок остались в стране и продолжают обслуживать

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Автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал автомобилистам, где проходить техобслуживание после ухода некоторых автопроизводителей из России.

По словам эксперта, владельцам таких автомобилей как Mercedes-Benz и Nissan не стоит переживать по поводу места обслуживания транспортных средств. Дилеры этих марок по-прежнему работают в стране.

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«По параллельному импорту или по каким-то своим договоренностям они получают запчасти. Персонал у них тоже остался, навыки они не растеряли», — добавил Ракитин.

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При этом он напомнил, что в России всегда существовали мультибрендовые автосервисы, которые и сейчас продолжают свою работу.