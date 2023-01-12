Транспорт 12 января 2023, 16:01 Автоэксперт прокомментировал утвержденную стратегию развития российского автопрома Число выпускаемых машин согласно стратегии должно составить 1,5 миллиона к 2035 году

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Стратегию развития отечественной автомобильной промышленности до 2035 года утвердило правительство РФ. Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Gazeta.spb прокомментировал возможность реализации обозначенных в документе пунктов.

Стратегией предполагается увеличение производства автомобилей. Так, если в 2022 году было произведено 322 тысячи машин, то к 2035 этот показатель должен составить более 1,5 миллиона.

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Попов считает такие показатели вполне возможными и допустимыми, ведь с уходом многих компаний с российского рынка осталось большое число предприятий с необходимым оборудованием для этих целей.

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