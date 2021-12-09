Автоэксперт прокомментировал слухи о дефиците автомобилей в 2022 году

В первом квартале 2022 года в дилерских центрах сохранится дефицит автомобилей. Об этом заявил главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков, написал RT.

«К сожалению, обрадовать покупателей нечем, поскольку та ситуация, в которой мы находимся довольно долгое время, действительно сохранится. Более того, она сохранится не только в I квартале 2022 года, но, скорее всего, и до середины 2022 года, а, может быть, и до конца будущего года», — сообщил он.

По словам Кадакова, дилеры действительно ведут себя по отношению к покупателю как полные хозяева положения. Они диктуют цены и навязывают необоснованные допуслуги. Все это относится к автомобилям всех ценовых групп.

«И к относительно доступным машинам, и к машинам среднего ценового сегмента, (а средний ценовой сегмент — это уже 2—3 млн), и даже к машинам запредельно дорогим. То есть, если ты хочешь купить сегодня Porshe, приходи за автомобилем следующей осенью», — заключил эксперт.