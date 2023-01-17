17 января 2023, 16:50
Автоэксперт прокомментировал ситуацию с поддельными запчастями на российском рынке
Подделки появились из-за отсутствия поставок новых оригинальных запчастей
Последствия санкционного давления не обошли стороной российский авторынок. В настоящее время в стране фиксируется рост количества поддельных запчастей на машины, сообщил руководитель экспертно-диагностической фирмы ДЭКС Андрей Лемигов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам специалиста, данная ситуация с запчастями близка к критической, ведь сейчас очень сложно распознать некачественные подделки.
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Также владельцы автомобилей вынуждены ставить б/у детали, которые могут прослужить очень недолго.
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