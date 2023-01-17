Транспорт 17 января 2023, 16:50 Автоэксперт прокомментировал ситуацию с поддельными запчастями на российском рынке Подделки появились из-за отсутствия поставок новых оригинальных запчастей

Читать 360tv в

Последствия санкционного давления не обошли стороной российский авторынок. В настоящее время в стране фиксируется рост количества поддельных запчастей на машины, сообщил руководитель экспертно-диагностической фирмы ДЭКС Андрей Лемигов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, данная ситуация с запчастями близка к критической, ведь сейчас очень сложно распознать некачественные подделки.

Реклама

Также владельцы автомобилей вынуждены ставить б/у детали, которые могут прослужить очень недолго.

Реклама