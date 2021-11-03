Автоэксперт прокомментировал работу новых комплексов фиксации ДТП

Автоэксперт Владимир Сажин высказался об установке новых комплексов фиксации ДТП в Санкт-Петербурге. По его словам, количество таких устройств недостаточное для мегаполиса. Об этом сообщило РИА ФАН.

Всего в городе установили 40 камер. При этом Сажин подчеркнул, что на каждом перекрестке необходимо установить минимум пять устройств для фиксации нарушений.

«Чем больше в городе будет камер, тем меньше станет заторов. Я каждое утро езжу через Черную речку на работу и жалею, что там нет поста ГИБДД», — отметил специалист.