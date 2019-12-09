Автоэксперт предупредил, что электронные договоры купли-продажи могут оставить без машины

Предполагается, что новый сервис будет бесплатным, а договор можно будет оформить на портале госуслуг.

«С электронизацией имущественных товарно-денежных отношений в России все было бы неплохо, если бы не очень низкая криптозащищенность и возможность подделки всех транзакций и действий», — рассказал Голованов.

Несмотря на это, автоэксперт подчеркнул, что любое упрощение таких сложных процессов — благо. Главное, чтобы, данные были надежно защищены, чтобы это не стало лазейкой для мошенников.