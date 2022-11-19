Транспорт 19 ноября 2022, 08:31 Автоэксперт посоветовал при покупке подержанной машины первым делом проверить автоисторию Автоэксперт Иванов: при покупке подержанного авто первым делом надо проверить автоисторию freepik

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При покупке подержанного автомобиля необходимо оценить, сколько стоит ваша текущая машина, а также интересующие модели. Еще следует определиться, нужен ли кредит и какой. Об этом RT рассказал автоэксперт Кирилл Иванов.

Самым важным этапом, чтобы избежать мошенничества, он назвал проверку автоистории машины. Также необходимо оценить техническое состояние автомобиля. Если воспользоваться услугами профессиональной проверки, надо убедиться, они никак не связаны с продавцом.

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«Если выбор сделан — заключите договор. Шаблоны документов можно скачать с сайтов объявлений. Чтобы договор сложнее было оспорить, лучше зарегистрировать его у нотариуса. Не соглашайтесь на просьбы продавцов о занижении суммы сделки в договоре, чтобы не платить налоги. При дальнейшей продаже авто это станет уже вашей проблемой», — предупредил Иванов.

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Оплатить покупку лучше безналичным платежом.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что завод «Москвич» начнет первую сборку сборку автомобилей на следующей неделе. Автомобилестроение пока остается единственной проблемной отраслью после ухода западных компаний.