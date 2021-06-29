Автоэксперт посоветовал после сильных дождей просушить машину и продуть все контакты

Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, что перед тем, как заводить машину после обильных дождей, надо проверить, не попала ли в нее вода. Специалиста процитировал сайт телеканала «Звезда».

По словам Сажина, авто надо просушить, проверить все соединения, продуть все контакты и убрать везде влагу. Если она останется, то машина может некорректно работать. Возможно, что сгорит блок управления или отключатся системы жизнеобеспечения.

«Когда машина постояла и по самые стекла наполнилась водой, опять же заводить нельзя по этим причинам, потому что вода может попасть в двигатель, и произойти гидроудар», — предупредил собеседник издания.