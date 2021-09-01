Автоэксперт посоветовал отложить покупку машины на пару лет

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал, что на фоне пандемии коронавируса на мировом авторынке нарушилась логистика. Новые модели автомобилей сейчас практически не поступают в Россию. Если кто-то планировал приобрести машину, то лучше перенести покупку на один-два года. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

По словам специалиста, многие предприятия из-за карантина прекратили свою работу. В России не хватает большого количества комплектующих для автомобилей, а это провоцирует рост цен. Россиянам лучше не торопиться приобретать новое авто.

Хайцеэр также отметил, что дилеры идут на ухищрения и начинают накидывать цены на комплектующие к уже имеющимся автомобилям. Так продавцы пытаются навязать всякие ненужные товары.

«Условно говоря, продать коврики покупателю за 50 тысяч рублей, если они стоят пять тысяч. Хотя есть и такие люди, которые готовы потратить свои деньги свободно и не обращают на эти уловки никакого внимания», — сообщил он.

В заключении Хайцеэр добавил, что лучше вложить имеющиеся деньги в свой автомобиль, чем приобретать новый.