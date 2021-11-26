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    26 ноября 2021, 11:14

    Автоэксперт посоветовал лучшие дворники для зимы

    Автоэксперт Кадаков: бескаркасные дворники считаются самыми эффективными

    Оксана Лавнюженко

    Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, какие дворники лучше всего подойдут для российских холодов. Сегодня на рынке каркасная модель является самой старой и проверенной временем. Эти щетки стоят недорого, однако вскоре потребуют замены. Об этом написало ИА Nation News.

    Автоэксперт посоветовал лучшие дворники для зимы

    Также на рынке представлены и два других вида — бескаркасные и гибридные. Первые считаются самыми современными и эффективными, но их стоимость куда дороже двух других видов. Гибридные же сочетают в себе преимущества первых и вторых конструкций, но их на рынке представлено не так много.

    При этом автоэксперт указывает, что прямой зависимости качества дворников от их цены нет.

    «К сожалению, или к счастью, здесь работает простое правило: щетки надо менять периодически, лучше раз в сезон. Они отвечают за безопасность, обеспечивая обзорность. Пока дворники новые, они не только хорошо очищают, но и не царапают стекло», — отметил Кадаков.

    По поводу цены автоэксперт советует не покупать слишком дешевые, поскольку они окажутся недолговечными, и слишком дорогие, так как они могут не оправдать ожиданий. Можно купить щетки на сезон, благополучно отъездить и поменять их через год, заключил эксперт.