Автоэксперт посоветовал лучшие дворники для зимы

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, какие дворники лучше всего подойдут для российских холодов. Сегодня на рынке каркасная модель является самой старой и проверенной временем. Эти щетки стоят недорого, однако вскоре потребуют замены. Об этом написало ИА Nation News.

Также на рынке представлены и два других вида — бескаркасные и гибридные. Первые считаются самыми современными и эффективными, но их стоимость куда дороже двух других видов. Гибридные же сочетают в себе преимущества первых и вторых конструкций, но их на рынке представлено не так много.

При этом автоэксперт указывает, что прямой зависимости качества дворников от их цены нет.

«К сожалению, или к счастью, здесь работает простое правило: щетки надо менять периодически, лучше раз в сезон. Они отвечают за безопасность, обеспечивая обзорность. Пока дворники новые, они не только хорошо очищают, но и не царапают стекло», — отметил Кадаков.

По поводу цены автоэксперт советует не покупать слишком дешевые, поскольку они окажутся недолговечными, и слишком дорогие, так как они могут не оправдать ожиданий. Можно купить щетки на сезон, благополучно отъездить и поменять их через год, заключил эксперт.