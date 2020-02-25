Автоэксперт посчитал электромобили бесполезными

Шарапов считает использование электромобилей в России неудобным и неоправданно дорогим. Он убежден, что такие машины не дают их владельцам полной свободы. По мнению эксперта, водитель становится зависимым от зарядки и «желаний» автомобиля.

«Это искусственная вещь, на которую в мире нет настоящего спроса. Это то же самое, как интересные, забавные, любопытные со всех сторон гаджеты», — заметил он.

Шарапов уточнил, что всем автопроизводителям необходимо равняться на продукцию Tesla и Jaduar. Их электромобили позволяют преодолевать большие расстояния без лишних проблем.

«Если у нас будет бесплатная парковка, нулевое налогообложение, будет развиваться инфраструктура, может быть, тогда электромобили будут продаваться», — подчеркнул Шарапов.

Ранее стало известно, что немецкие компании BMW и Mercedes планируют создать электрические версии спортивных внедорожников.