13 июня 2023, 23:21
Автоэксперт Попов высказался об идее возрождения советских автомобилей
Автоэксперт Попов назвал популистской идею о возрождении советских машин
Возрождение советских автомобилей является не более, чем маркетинговым ходом. Таким мнением поделился автоэксперт Дмитрий Попов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Специалист пояснил, что нынешний «Москвич» является китайским автомобилем JAC. С помощью такого названия производители пытаются сыграть на чувстве ностальгии.
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«Вот эта вся история — „Лада“, „Москвич“, „Волга“ и „Ока“ — очень хорошо показывает тренды маркетингового искусства», — отметил Попов.
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