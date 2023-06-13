Транспорт 13 июня 2023, 23:21 Автоэксперт Попов высказался об идее возрождения советских автомобилей Автоэксперт Попов назвал популистской идею о возрождении советских машин

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Возрождение советских автомобилей является не более, чем маркетинговым ходом. Таким мнением поделился автоэксперт Дмитрий Попов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Специалист пояснил, что нынешний «Москвич» является китайским автомобилем JAC. С помощью такого названия производители пытаются сыграть на чувстве ностальгии.

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«Вот эта вся история — „Лада“, „Москвич“, „Волга“ и „Ока“ — очень хорошо показывает тренды маркетингового искусства», — отметил Попов.