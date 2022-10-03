Автоэксперт Попов: водители маршруток за рулем лазурных автобусов увеличили число ДТП | 360°

Транспорт 03 октября 2022, 23:00 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Автоэксперт Попов: водители маршруток за рулем лазурных автобусов увеличили число ДТП

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге значительно выросло количество ДТП. Автоэксперт Дмитрий Попов связал это с недостаточным количеством квалифицированных водителей. Об этом сообщили «Невские новости».

Специалист подчеркнул, что после реформы в городе маршрутки заменили на лазурные автобусы. Однако за рулем таких транспортных средств находятся в основном бывшие водители маршруток.

Реклама

«Сейчас ДТП происходят по причине низкой квалификации водителей, которых надо собрать и переобучить», — отметил Попов.

Реклама

0 0 0 0 0 0