Транспорт 13 марта 2023, 16:03 Автоэксперт Попов рассказал, как снизить риск попадания в ДТП на дорогах Петербурга Автоэксперт Попов посоветовал водителям внимательно относиться к дорогам с колейностью

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В Санкт-Петербурге дороги покрылись снегом после оттепели. Подобная ситуация может стать причиной серьезных ДТП. Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, как обезопасить себя во время поездки по городу, написали «Невские новости».

По словам специалиста, уже сейчас на дорогах образовалась сложная ситуация. После оттепели она лишь усугубится. Попов посоветовал обращать внимание на участки с колейностью, так как там машина может совершить аквапланирование.

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«Чтобы предотвращать аквапланирование, нужно убирать ногу с педали газа и ронять автомобиль на дно колейной ямы, чтобы он не плыл по воде. У нас в этом году асфальт смыло опять со снегом вместе, колея на каждом шагу: и на Пулковском шоссе, и на кольцевой», — пояснил автоэксперт.

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