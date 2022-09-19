Автоэксперт Попов оценил новые правила техосмотра машин | 360°

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Автоэксперт Попов оценил новые правила техосмотра машин

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Правительство внесло изменения в требования прохождения государственного техосмотра. Нововведение вступило в силу 1 сентября. Автоэксперт Дмитрий Попов высказался о новых правилах. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Количество процедур при прохождении техосмотра сократилось с 82 пунктов до 55. При этом специалист подчеркнул, что для многих водителей вовсе отменили необходимость техосмотра.

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«Его [автомобиль] нужно посмотреть в тех случаях, если вы используете автомобиль в коммерческих целях: такси, доставка. Также, если вы совершаете регистрационные действия при купле продаже и отправляете свой автомобиль в переделку или доработку», — объяснил Попов.

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