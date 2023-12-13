Транспорт 13 декабря 2023, 14:41 Автоэксперт Пономарев посоветовал обслужить аккумулятор, чтобы машина на АКПП легко заводилась зимой

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Чтобы не испытывать зимой проблемы с тем, чтобы завести машину с автоматической коробкой передач, нужно заранее обслужить авто и проверить работоспособность всех его систем. Об этом «Известиям» рассказал технический тренер международной сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарев.

В первую очередь, подчеркнул он, нужно проверить аккумулятор. Если машина на морозе не заводится, есть большая вероятность, что проблема кроется именно в нем.

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«В крайнем случае рекомендую по старинке заносить аккумулятор домой, если ночью по прогнозу будет ниже -27 градусов», — посоветовал эксперт.

Он также сказал, что можно устанавливать таймер запуска на время или определенную температуру.

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