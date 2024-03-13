Транспорт 13 марта 2024, 13:34 Автоэксперт Пономарев назвал вибрацию при движении машины показателем к срочной проверке ходовой

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Если при движении автомобиль начинает вибрировать или его ведет в сторону, то нужно срочно проверить ходовую часть машины. Об этом «Российской газете» рассказал технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.

Он посоветовал не затягивать с обращением в автосервис. Потому что проблемы с ходовой могут быть самые разные, и значительная часть из них требует скорого решения из-за риска попасть в аварию.

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Как добавили «Известия», причина может крыться в нарушении развал-схождения, неравномерном давлении в шинах, деформациях кузова или поломке элементов подвески.

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