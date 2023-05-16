Транспорт 16 мая 2023, 13:54 Автоэксперт Полунин рассказал, что всесезонная резина плохо реагирует на экстремальные условия

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Всесезонная резина может быть хорошим выбором для многих автомобилистов, потому что имеет ряд преимуществ, но у нее есть и недостатки. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор Larte Design, резидент технопарка «Сколково» Дмитрий Полунин.

С одной стороны, она более износостойкая и долговечная. К тому же есть явные преимущества экономии: не нужно покупать и хранить дополнительный комплект.

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«Однако следует отметить, что всесезонная резина не является лучшим выбором для экстремальных зимних условий, таких как глубокий снег или лед, а также для езды на высоких скоростях в летнее время. В этих случаях лучше использовать зимнюю или летнюю резину», — отметил Дмитрий Полунин.

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