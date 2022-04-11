Автоэксперт Похмелкин обозначил условия проведения эксперимента с оставлением места аварии

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин прокомментировал сообщение о том, что водителям, попавшим в аварию в Москве, могут разрешить оставлять место происшествия сразу после ДТП. Камеры будут фиксировать само происшествие, передает ИА НСН.

«Здесь есть целый ряд проблем: насколько видеокамеры способны зафиксировать происшествия, будут ли споры, как к этому будут относиться страховые компании, потому что будут возникать вопросы по возмещению ущерба и по ОСАГО, и по КАСКО», — заметил специалист.

По его словам, этот эксперимент нужно провести так, чтобы его участники не пострадали, а их права были защищены. Поэтому нужно согласование со страховщиками, автоинспекторами и заинтересованными ведомствами.

«При соблюдении этих условий возможно проведение такого эксперимента», — добавил Похмелкин.