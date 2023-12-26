Транспорт 26 декабря 2023, 16:59 Автоэксперт Похмелкин: Mercedes и BMW не «уйдут в историю»

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Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в разговоре с ИА НСН высказал мнение, что такие мировые автомобильные компании, как Mercedes и BMW, не «уйдут в историю», и китайские автомобили их не смогут заменить. Таким образом автоэксперт прокомментировал слова помощника президента РФ Максима Орешкина.

Ранее Орешкин заявил, что Mercedes и BMW перестанут быть европейскими автомобилями, поскольку не имеют рынка сбыта и преимущества в технологиях.

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«Это прогноз больше политического характера. <…> Если не произойдет каких-то катаклизмов, то всегда останется спрос на автомобили этих марок, хочется кому-то или нет. Такова объективная закономерность и исторические факты», — сказал Похмелкин.

Он также отметил, что россияне любят немецкие автомобили за комфорт и достойные линейки.