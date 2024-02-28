Транспорт 28 февраля 2024, 14:41 Автоэксперт Погуляев посоветовал не торопиться с заменой зимней резины на летнюю

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Водителям не стоит спешить со сменой зимней резины на летнюю. Эти сроки зависят от погодных условий в конкретном регионе, сообщил руководитель сети станций технического обслуживания автомобилей Fit Service Николай Погуляев в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, пик сезона приходится на середину апреля и длится до конца мая. Ничего страшного не случится, если водитель слегка опоздает со сменой шин, подчеркнул Погуляев.

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Отмечается, что менять шины следует после того, как полностью растает снег и установится плюсовая температура.