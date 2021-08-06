Автоэксперт поддержал идею установить новые светофоры в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что до конца года в городе установят 40 новых светофоров. Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал «Невским новостям», зачем они нужны.

Новые светофоры будут подключены к автоматизированной системе управления дорожного движения. Попов пояснил, что такая система позволит оперативно диагностировать неисправности и устранять их.

«Светофор решает две задачи. Одна задача — это повышение безопасности или создание безопасности проезда конфликтных направлений. Вторая — повышение эффективности использования дороги, то есть попытки избежать заторовых состояний», — сказал специалист.

К 2024 году в Петербурге планируют установить 45 новых светофорных систем, а более 30 полностью модернизировать, написала «Политика сегодня».