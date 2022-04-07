Автоэксперт Пилипишин рассказал, в каких случаях нужно чаще проводить техосмотр

Автоэксперт Денис Пилипишин заявил, что в определенных условиях следует чаще проводить техосмотр. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Такие вещи, как проверка уровня тормозной и охлаждающей жидкостей, масла и другие контрольные операции владелец должен выполнять с определенной регулярностью, не дожидаясь ТО», — пояснил он.

Пилипишин уточнил, что речь идет об автомобилях, на которых ездят в крупных городах, часто стоят в пробках и совершают короткие поездки. Это считается тяжелыми условиями эксплуатации, поэтому машины требуют более частого техосмотра.