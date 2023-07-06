Транспорт 06 июля 2023, 17:30 Автоэксперт Петр Баканов назвал слабореализуемой инициативу установить максимальную надбавку на отечественные авто

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Российский рынок машин сейчас переживает не лучшие времена, потому что из-за высокого спроса и недостатка предложений нет дешевых авто. Об этом РИАМО рассказал автоэксперт Петр Баканов.

По его словам, вряд ли удастся реализовать инициативу о введении максимальной надбавки на отечественные авто в размере 15%. Главным образом, потому что дилеры получают прибыль за счет дополнительного оборудования. И, как добавил сайт Daily Moscow, их нельзя винить за это, потому что предприниматели просто перекрывают свои риски.

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«У нас сейчас нет дешевых машин в принципе — рынок просто обмелел. Автопроизводители этого не предлагают, а дилеры, естественно, наживаются», — отметил эксперт.

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