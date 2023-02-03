Транспорт 03 февраля 2023, 15:03 Автоэксперт Петр Баканов допустил подорожание новых Lada Vesta

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Новые автомобили Lada Vesta могут подорожать на 10-15% из-за инфляции. Об этом РИАМО рассказал автоэксперт Петр Баканов.

По его словам, сейчас дилерские центры распродали все машины, новое поступление будет только весной. При этом не исключено, что они уже будут дороже.

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«Нужно понимать, что будет какая-то естественная инфляция и подъем цен. Я думаю, это 10-15% точно. Понятно, что когда новая машина выйдет на рынок, естественно будет определенный ажиотаж — нечто модное и новое вышло», — сказал Петр Баканов.

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Как добавило АБН, на цену также влияет интерес потребителей и востребованность.