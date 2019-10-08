Автоэксперт: переход на зимнюю резину желателен при нулевой температуре

По словам специалиста, на «липучку» желательно переходить при нулевой температуре, поскольку в таких условиях летняя резина теряет свои качества.

«Для шипованных покрышек уже необходимы устойчивый мороз и первый снег, потому что на асфальте они ведут себя непредсказуемо», — пояснил Темненков.

Он посоветовал автомобилистам вести себя на эстакадах осторожнее и избегать резких ускорений, торможений и маневров. В особенности это касается владельцев машин с приводом на задние колеса.