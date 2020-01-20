Автоэксперт перечислил плюсы и минусы различных цветов автомобиля

Специалист заметил, что большинство водителей выбирают обычные цвета (серый, белый, черный) для своих машин, так как не хотят выделяться на дороге. Он напомнил, что у автомобилей ярких цветов меньшая ликвидность на вторичном рынке.

При покупке есть положительные стороны — цена машины будет ниже, чем у аналогичной модели в обычном цвете. Один из минусов классического черного цвета заключается в том, что в жару машина сильно нагревается. Кроме того, на черном хорошо видна грязь и кузовные недостатки.

Белый же цвет универсален. Он подходит как водителям-мужчинам, так и автоледи. Машина выглядит новее, а мелкие царапины и грязь не так сильно заметны.