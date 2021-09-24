Автоэксперт перечислил необходимые перед техосмотром процедуры

Российский водителям перед прохождением техосмотра необходимо сделать определенные процедуры. Об этом рассказал автоэксперт и заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков, передала «Вечерняя Москва».

Во-первых, автовладельцам надо внимательно осмотреть состоянии машины. Им следует проверить работу фар, звукового сигнала и стеклоочистителей, а также работоспособность ручного тормоза. Если будут выявлены какие-то неисправности, то получить диагностическую карту у владельцев авто не получится.

Гудков также напомнил, что в машине обязательно должен быть знак аварийной остановки. Также нужно проверить срок годности лекарств в аптечке и срок действия огнетушителя. Машину перед техосмотром желательно хорошенько вымыть.

Ранее сообщалось, что в Российском союзе автостраховщиков напомнили о новых правилах техосмотра с 1 октября. Проходить процедуру будут обязаны несколько категорий водителей. В частности требование распространяется на те автомобили, у которых срок действия диагностической карты истек до 1 февраля 2021 года.