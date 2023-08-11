Транспорт 11 августа 2023, 13:24 Автоэксперт Овчинникова спрогнозировала рост цен на ремонт машин до 15% к концу 2023 года

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Стоимость техобслуживания и ремонта автомобилей в сервисных центрах до конца текущего года может увеличиться до 15%. Об этом сообщила директор международной сети Fit Service Татьяна Овчинникова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, поднятие цен ожидается на фоне ослабления курса рубля и подорожания запчастей. Кроме того, владельцы автосервисов повысят зарплаты сотрудникам, это необходимо из-за общего роста цен в стране.

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Овчинникова отметила, что средний чек за ремонт автомобиля по итогам первого полугодия 2023 года составил 7,3 тысячи рублей, что на 20% больше прошлогодних показателей, сообщила «Национальная служба новостей».