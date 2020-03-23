    23 марта 2020, 14:43

    Автоэксперт отверг видеофиксацию водителей с мобильным телефоном в руках

    Ольга Ситникова

    Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин оценил инициативу ГИБДД фиксировать водителей, которые говорят по телефону. Об этом сообщил сайт RT.

    Субботин признал, что использование телефона отвлекает водителей, однако отслеживать это непросто.

    «Допустим, камера определила, что телефон находится у уха. А говорит ли он (водитель. — RT) по нему? Как определить, кому присылать штраф? Владельцу? За то, что кто-то ехал на его машине и говорил по телефону?» — пояснил эксперт.

    По его словам, снизить число аварий помогут пять главных пунктов.

    «Аварийность и смерти при авариях в 95—96% случаев зависят исключительно от дорожной инфраструктуры… У нас самые главные со смертями происходят, когда машины сталкиваются в лоб. Чтобы этого не происходило, нужно сделать разделительный барьер, чтобы остановки были защищены, чтобы пешеходные переходы были либо под дорогами, либо над ними, чтобы были оборудованы обочины и чтобы не было перекрёстков. Это пять пунктов, которые требуют больших вложений», — добавил Субботин.

    Ранее в Москве предложили установить камеры, которые смогут фиксировать водителей с телефоном в руках.