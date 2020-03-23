Автоэксперт отверг видеофиксацию водителей с мобильным телефоном в руках

Субботин признал, что использование телефона отвлекает водителей, однако отслеживать это непросто.

«Допустим, камера определила, что телефон находится у уха. А говорит ли он (водитель. — RT) по нему? Как определить, кому присылать штраф? Владельцу? За то, что кто-то ехал на его машине и говорил по телефону?» — пояснил эксперт.

По его словам, снизить число аварий помогут пять главных пунктов.

«Аварийность и смерти при авариях в 95—96% случаев зависят исключительно от дорожной инфраструктуры… У нас самые главные со смертями происходят, когда машины сталкиваются в лоб. Чтобы этого не происходило, нужно сделать разделительный барьер, чтобы остановки были защищены, чтобы пешеходные переходы были либо под дорогами, либо над ними, чтобы были оборудованы обочины и чтобы не было перекрёстков. Это пять пунктов, которые требуют больших вложений», — добавил Субботин.

Ранее в Москве предложили установить камеры, которые смогут фиксировать водителей с телефоном в руках.