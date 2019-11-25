Автоэксперт оценил повышение утильсбора на машины

Повышение утильсбора приведет к подорожанию машин. Но оно будет незначительным Подробнее

«Сам по себе этот утилизационный сбор — очень странный вид налога, потому что не понятно, куда он идет. Просто в общую кормушку идет. На него ничего не делают, не сажают деревья, он какой-то не целевой абсолютно получается. Налог на воздух», — подчеркнул эксперт.

Форманчук напомнил, что в настоящее время собственники автомобилей уже платят транспортный налог, а разные акцизы добавляют к стоимости топлива еще 80%.

Автоэксперт отметил, что из-за повышения цен на утильсбор стоимость автомобилей увеличится.

«Машины, конечно, подорожают. Это тот вид налога, без которого не выдадут паспорт транспортного средства», — уточнил Форманчук.

По мнению эксперта, в налоге нет смысла, потому что в течение нескольких лет бюджет остается профицитным.

Ранее стало известно, что увеличение утилизационного сбора приведет к росту цен на машины и ударит по карману российских автомобилистов. «360» выяснил, зачем повышать ставку и на сколько может взлететь стоимость транспорта.