  • Автоэксперт оценил повышение утильсбора на машины

    25 ноября 2019, 12:42

    Ольга Ситникова

    Председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук прокомментировал возможное увеличение стоимости утилизационного сбора с 1 января 2020 года, сообщил сайт Ura.ru.

    Повышение утильсбора приведет к подорожанию машин. Но оно будет незначительным

    Подробнее

    «Сам по себе этот утилизационный сбор — очень странный вид налога, потому что не понятно, куда он идет. Просто в общую кормушку идет. На него ничего не делают, не сажают деревья, он какой-то не целевой абсолютно получается. Налог на воздух», — подчеркнул эксперт.

    Форманчук напомнил, что в настоящее время собственники автомобилей уже платят транспортный налог, а разные акцизы добавляют к стоимости топлива еще 80%.

    Автоэксперт отметил, что из-за повышения цен на утильсбор стоимость автомобилей увеличится.

    «Машины, конечно, подорожают. Это тот вид налога, без которого не выдадут паспорт транспортного средства», — уточнил Форманчук.

    По мнению эксперта, в налоге нет смысла, потому что в течение нескольких лет бюджет остается профицитным.

    Ранее стало известно, что увеличение утилизационного сбора приведет к росту цен на машины и ударит по карману российских автомобилистов. «360» выяснил, зачем повышать ставку и на сколько может взлететь стоимость транспорта.