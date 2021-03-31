Автоэксперт оценил положительные стороны нововведений по сдаче экзамена на права

Автоэксперт Дмитрий Славнов отметил, что новые правила сдачи экзамена на права, которые вступят в силу с 1 апреля, позволят лучше готовить водителей к реальным ситуациям на дороге.

После введения нового регламента проверка навыков будет проводиться только на дороге. За счет площадки при подготовке автомобилистов значительно сокращается программа обучения в городе, пояснил автоэксперт сайту телеканала «Звезда».

«Если мы исключаем площадку, то больше времени уделяем городу, и экзамен будет более качественный. Как мне кажется, это убережет не только от аварий, потому что неквалифицированного кандидата не допустят до вождения в городе, но и сэкономит время инспекторов», — заявил Славнов.