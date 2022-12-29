Транспорт 29 декабря 2022, 19:06 Автоэксперт оценил надежность б/у запчастей при ремонте

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Ремонт автомобиля — это всегда затратное мероприятие, поэтому многие владельцы пытаются сэкономить на запчастях, что нередко выходит боком. Об этом в интервью «Радио 1» рассказал автоэксперт Сергей Петров.

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По его словам, выбор деталей для ремонта требует особой внимательности и осторожности. Как сообщает РИА ФАН, все зависит от конкретной ситуации и запчасти. В некоторых случаях подержанный элемент может сильно навредить всей конструкции машины. Например, в ситуации с заменой крыла. Если поврежден этот элемент, то есть смысл купить новую запчасть. В противном случае уже изношенная детали может ослабить всю сторону кузова.