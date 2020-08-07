Автоэксперт оценил идею отменить налог на российские машины

Автоэксперт, главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков оценил идею парламентария Василия Власова отменить транспортный налог на российские машины.

Как считает специалист, правильнее было бы полностью отменить такие выплаты, информирует ИА Nation News.

«Отмена транспортного налога на машины российского производства какую-то часть покупателей, конечно, подстегнет приобретать именно российские машины. Потому что население у нас небогатое, каждая дополнительная преференция, в данном случае налоговая, подталкивает. Машин нашего производства много, но полностью перебросить внимание не получится», — пояснил Кадаков.

Вместе с тем он усомнился в перспективности законопроекта. По его мнению, стоимость налога в нашей стране довольно высока. В России принята национальная программа «Безопасные и качественные дороги». Специалист уточнил, что дорожные фонды в местных бюджетах пополняются из ряда источников. Среди них деньги, которые поступают от налога на транспорт. Эксперт считает, что для поддержания дорог в нормальном состоянии нельзя уменьшать выделяемую на них сумму.