Автоэксперт оценил идею отменить налог на российские машины
Как считает специалист, правильнее было бы полностью отменить такие выплаты, информирует ИА Nation News.
«Отмена транспортного налога на машины российского производства какую-то часть покупателей, конечно, подстегнет приобретать именно российские машины. Потому что население у нас небогатое, каждая дополнительная преференция, в данном случае налоговая, подталкивает. Машин нашего производства много, но полностью перебросить внимание не получится», — пояснил Кадаков.
Вместе с тем он усомнился в перспективности законопроекта. По его мнению, стоимость налога в нашей стране довольно высока. В России принята национальная программа «Безопасные и качественные дороги». Специалист уточнил, что дорожные фонды в местных бюджетах пополняются из ряда источников. Среди них деньги, которые поступают от налога на транспорт. Эксперт считает, что для поддержания дорог в нормальном состоянии нельзя уменьшать выделяемую на них сумму.