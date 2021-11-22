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    22 ноября 2021, 17:55

    Автоэксперт оценил идею об ужесточении наказания для злостных нарушителей ПДД

    Игорь Моржаретто предложил ввести «продуманную» систему наказания для нарушителей ПДД

    Оксана Лавнюженко

    Для злостных нарушителей правил дорожного движения предложили ввести уголовное наказание. О том, стоит прибегать к такой мере или нет, порассуждал партнер аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто, написал RT.

    Моржаретто отметил, что со злостными нарушителями, особенно с теми, которые создают смертельные ДТП, бороться, конечно же, необходимо. Однако это должна быть продуманная система.

    «Но тут нужна какая-то стройная, продуманная система. Я бы занялся скорее проработкой предложения по наказанию в рамках КоАП для водителей, которые часто нарушают», — добавил эксперт.

    Он также отметил, что такое предложение сейчас активно обсуждается.

    «То есть 3-5, сколько-то там нарушений — и их лишают прав. Прежде чем вводить уголовное наказание», — подытожил Моржаретто.

    Ранее Совет Думы обсудит возможность введения уголовного наказания для тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения и создал угрозу жизни и здоровью людей.