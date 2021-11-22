Автоэксперт оценил идею об ужесточении наказания для злостных нарушителей ПДД

Для злостных нарушителей правил дорожного движения предложили ввести уголовное наказание. О том, стоит прибегать к такой мере или нет, порассуждал партнер аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто, написал RT.

Моржаретто отметил, что со злостными нарушителями, особенно с теми, которые создают смертельные ДТП, бороться, конечно же, необходимо. Однако это должна быть продуманная система.

«Но тут нужна какая-то стройная, продуманная система. Я бы занялся скорее проработкой предложения по наказанию в рамках КоАП для водителей, которые часто нарушают», — добавил эксперт.

Он также отметил, что такое предложение сейчас активно обсуждается.

«То есть 3-5, сколько-то там нарушений — и их лишают прав. Прежде чем вводить уголовное наказание», — подытожил Моржаретто.

Ранее Совет Думы обсудит возможность введения уголовного наказания для тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения и создал угрозу жизни и здоровью людей.