Автоэксперт отреагировал на идею о закрытии выделенок в Москве в выходные и праздники

Специалист выразил уверенность, что движение по выделенным полосам в столице в выходные дни останется в прежнем режиме и ничего не изменится.

«Давали нам один день для выезда на эту полосу. Ничего не изменится, все останется точно также», — допустил Славнов.

Он напомнил, что с понедельника по пятницу московские дороги и так загружены, а на выходные большинство горожан уезжает на дачи, поэтому пробок нет.