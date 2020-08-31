Автоэксперт отреагировал на идею о закрытии выделенок в Москве в выходные и праздники
Автоэксперт Дмитрий Славнов обсудил с сайтом телеканала «Звезда» сообщение о том, что автомобилистам запретят ездить по выходным и праздникам по выделенным полосам в Москве.
Специалист выразил уверенность, что движение по выделенным полосам в столице в выходные дни останется в прежнем режиме и ничего не изменится.
«Давали нам один день для выезда на эту полосу. Ничего не изменится, все останется точно также», — допустил Славнов.
Он напомнил, что с понедельника по пятницу московские дороги и так загружены, а на выходные большинство горожан уезжает на дачи, поэтому пробок нет.