Автоэксперт отметил плюсы и минусы эксперимента с оставлением места ДТП

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов обсудил с «Ридусом» предложение провести эксперимент с разрешением водителям покидать место ДТП в Москве.

«Вдруг человек, который находился за рулем, был в каком-то неадекватном состоянии — алкогольного или наркотического опьянения. Мы этого не знаем. И если человек покинет место аварии, то будет сложнее привлечь его к ответственности, если он виноват», — заметил Солдунов.

Он обратил внимание на то, что сторонникам этой инициативы следует рассмотреть ее со всех сторон, организовав общественные слушания. Специалист предупредил, что процесс доказательства вины в суде не будет быстрым, если автомобилистам разрешать покидать место аварии, а все детали будут уточняться через видеокамеры.