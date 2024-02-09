Транспорт 09 февраля 2024, 12:00 Автоэксперт Осетров заявил, что российский рынок «переел» китайских автомобилей

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Российский авторынок пресытился машинами из Китая, поэтому сейчас начнется процесс балансировки среди марок и моделей. Об этом «Ридусу» рассказал вице-президент Союза автоэкспертов и оценщиков, сооснователь компании AutoExpert Михаил Осетров.

Он объяснил, что прошлые два года в Россию активно завозили китайские автомобили. За это время уже стало понятно, как они себя ведут, есть ли сложности в обслуживании и какие модели расходятся лучше всего. Теперь на основании этого будут заказывать новые машины. Однако снижения цен ждать не приходится.

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«Какие-то акции, типа зимней резины в подарок и тому подобные несущественных вещей могут быть, но не снижение цен, условно, с пяти до четырех миллионов рублей», — отметил эксперт.

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