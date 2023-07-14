Транспорт 14 июля 2023, 13:29 Автоэксперт Осетров заявил, что дополнительный утилизационный сбор приведет к подорожанию автомобилей

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Введение дополнительного утилизационного сбора на автомобили, который вступает в силу с 1 августа 2023 года, еще больше взвинтит цены на авто. Об этом на организованном «Ридусом» круглом столе заявил вице-президент Союза автоэкспертов и оценщиков сооснователь компании AutoExpert Михаил Осетров.

По его словам, доступных машин станет в разы меньше. И это в условиях рынка, который и так сильно поднял цены из-за того, что спрос превышает предложение.

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«Это еще больше ограничит наш рынок, сузит его и поднимет цены. Рынку не хватает доступных машин, а для того, чтобы они были доступны, никаких шагов не делается», — подчеркнул эксперт.

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