Транспорт 28 июня 2023, 18:19 Автоэксперт Ольховский усомнился, что ограничение наценки на отечественные авто найдет понимание у дилеров

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Идея устновить на отечественные автомобили максимальную наценку в 15% вряд ли найдет понимание у дилеров. Об этом «Национальной службе новостей» рассказал гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

По его словам, цены зависят от спроса. Когда он высокий, цены закономерно растут. Если же рынок перенасыщен, то дилеры нередко делают большие скидки. И это, подчеркнул Андрей Ольховский, просто законы рынка.

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«У каждого бизнеса свои расходы и себестоимость, нельзя всех уравнять под один уровень.Повышение цен к рекомендуемой розничной цене — это обычная практика, основанная на балансе спроса и предложения», — объяснил эксперт.

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