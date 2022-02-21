Автоэксперт обратил внимание на ошибочные штрафы за непристегнутые ремни

Руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский заметил, что в Москве некоторые камеры ошибочно выписывают штрафы за непристегнутый ремень безопасности. Специалиста процитировали «Известия».

Шумский уточнил, что штрафы выписывает нейросеть, которая обучена на тысячах снимках. Однако алгоритмы ошибаются, и поэтому, по словам автоэксперта, их надо научить быть умнее.

«Камеры на ремни реально помогают спасать жизни. Байки про то, что лучше гордо вылететь из машины, оставьте для соседей по кладбищу», — отметил специалист.