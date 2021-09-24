Автоэксперт объяснил, зачем хотят отменить штрафы за превышение средней скорости

ГИБДД планирует отменить штрафы за превышение средней скорости движения. О том, зачем нужно такое нововведение, рассказал главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев в беседе с «ПолитЭкспертом».

В мае этого года жителям Подмосковья перестали приходить штрафы за превышение скорости. В Москве же такие штрафы отменили в августе. Причина отмены штрафов заключается в том, что невозможно точно определить, где именно было совершенно правонарушение.

«Радары комплекса „Автодория“, которые выписывали штрафы за превышение средней скорости, находились на очень большом расстоянии друг от друга. Было непонятно, где действительно произошло нарушение. Это может быть как в любой точке населенного пункта, так и на участке действия ограничительного знака», — объяснил эксперт.

По мнению специалиста, полностью отменять штрафы за превышение скорости не стоит. Однако действующий закон нуждается в существенной доработке.